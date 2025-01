Scossa civica: "Non sosteniamo più il sindaco"

Scossa civica, la lista di maggioranza di Nerviano annuncia: "Niente più sostegno al sindaco".

Scossa civica, una delle tre liste di maggioranza al governo di Nerviano, ha deciso di togliere il suo sostegno alla squadra di governo del sindaco Daniela Colombo. Nelle scorse ore si è infatti dimesso il loro consigliere Marco Bina, lasciando di fatto isolato il capogruppo Antonio Bolis. Il clima politico nervianese si fa quindi molto caldo: l'anno scorso era stato "cacciato" dalla Giunta comunale l'allora assessore Sergio Parini, esponente di spicco di Scossa civica, poi le dimissioni dei due consiglieri di Scossa Katia Cavaleri e Sergio Banfi e ora quelle dimissioni di Bina (che già si era astenuto su bilancio e piano triennale dei lavori pubblici nel penultimo Consiglio comunale). Anche sul fronte delle altre due liste di maggioranza ossia Gente per Nerviano e Tutti per Nerviano qualcosa sembra scricchiolare: nella prima Marta Spezi si era astenuta in una votazione in Consiglio comunale mentre nella seconda in queste ore si è dimesso Francesco Pompa (al suo posto arriverà Pietro Longo).

Scossa civica, quindi, annuncia il suo ritiro dal Consiglio e lo stop del sostegno al sindaco dopo che aveva già lanciato una sorta di ultimatum:

"A seguito delle dimissioni del proprio consigliere - Marco Bina- Scossa Civica rende nota la decisione di terminare questa esperienza di governo al fianco dell’attuale Amministrazione guidata dal sindaco Daniela Colombo. Le cause di questa scelta sono ormai risapute ed hanno origine dall’esclusione arbitraria

dalla Giunta comunale del nostro assessore di riferimento da parte del Sindaco. A ciò si è aggiunto il sistematico mancato coinvolgimento nel percorso di formazione delle decisioni sia per quanto riguarda gli atti consiliari che per quelli di Giunta: cosa questa esplicitamente richiesta in più occasioni. Ciò ha fatto venire meno le condizioni per poter continuare una collaborazione trasparente con questo sindaco. Le modalità con cui la Giunta, sempre più espressione del sindaco e non delle liste di

maggioranza, continua a gestire le risorse comunali ed i rapporti esterni, nonché le decisioni politiche - quasi sempre frutto di valutazioni monocratiche non condivise preventivamente con la coalizione - non rispondono alla nostra idea di politica inclusiva

ed efficace sul territorio e sono in palese contrasto con l’idea fondante della coalizione stessa che ha avuto il consenso dei nervianesi ovvero 'vivere e lavorare insieme per il

bene comune' (sic!). E’ peraltro evidente che questo modo di amministrare ha causato uno stillicidio di defezioni nella maggioranza, che ha visto l’allontanamento volontario o forzato di

consiglieri e assessori di tutte e tre le liste, senza considerare la rinuncia alla surroga dei subentranti. Ciò senza dimenticare le ripercussioni che si riscontrano anche a livello di personale comunale. Scossa Civica si è sempre contraddistinta per la presenza attiva dei suoi componenti e per aver lealmente contribuito all’attività amministrativa e pur avendo avuto un peso

incontrovertibilmente determinante per l’elezione dell’attuale sindaco, ci si sarebbe aspettato un maggior coinvolgimento da parte della Giunta che invece, dallo scorso giugno si è limitata a sottoporre a semplice ratifica ai consiglieri decisioni strategiche di

decisioni prese. Scossa Civica, sempre nel rispetto delle determinazioni dei singoli, precisa infine che al consigliere Bolis - eletto nella nostra lista - è stata lasciata piena libertà, ed avendo scelto di continuare ad appoggiare l’amministrazione, d’ora in poi assumerà posizioni che saranno espressione puramente personale e non di Scossa Civica, che da questo momento è ufficialmente fuori dal Consiglio Comunale. Ringraziamo tutti i nostri elettori e sostenitori: per coerenza questa nostra avventura amministrativa termina qui. Continueremo comunque ad essere la voce dei

cittadini impegnandoci a portare le esigenze del territorio con forza nelle sedi opportune utilizzando i mezzi rimasti a nostra disposizione".