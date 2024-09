La maggioranza perde altri pezzi: si dimettono due consiglieri di Scossa civica

La maggioranza che governa Nerviano perde altri pezzi: ora si sono dimessi due consiglieri della lista Scossa civica.

La maggioranza perde altri pezzi

Non c'è pace per la maggioranza che governa Nerviano: prima le dimissioni di un assessore (Laura Alfieri, nel 2023, che aveva le deleghe alla Cultura, Istruzione, Sport e Cultura), poi la "cacciata" di un altro esponente di governo (ossia Sergio Parini al quale a gennaio era stata tolta la delega ai Lavori pubblici per poi vedersi togliere tutti gli altri assessorati che deteneva) allontanato dalla Giunta restando senza assessorati) e ora l'addio da parte di due esponenti della lista Scossa civica, che sostiene proprio la maggioranza e della quale era espressione proprio Parini (con l'uscita di quest'ultimo la lista si era trovata senza rappresentanza in Giunta). Da Scossa civica hanno salutato il Consiglio comunale il capogruppo Katia Cavaleri e Sergio Banfi.

Le conseguenze

Ora la maggioranza dovrà nominare i successori due due dimissionari in Consiglio comunale in vista della prossima seduta del 26 settembre 2024. Nuovo assessore entrato in Giunta comunale dopo la "cacciata" di Parini è stato Enrico Fontana anche lui esterno così come Carolina Re Depaolini, assessore ai Servizi sociali, Istruzione e Pari opportunità) ma anche come Claudio Minoja (vicesindaco e assessore al Bilancio). Insomma, su 4 assessori, 3 sono esterni: l'unico eletto è Flavio Cozzi (esponente della lista di maggioranza Gente per Nerviano) che detiene le deleghe allo Sport, Innovazione e Informatizzazione. L'altra lista di maggioranza, Tutti per Nerviano, è rappresentata in Giunta dal sindaco Daniela Colombo.