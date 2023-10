Terremoto politico: si dimette l'assessore all'Istruzione

Si è dimesso l'assessore all'Istruzione Di Nerviano Laura Alfieri. Nei giorni scorsi aveva annunciato lo stop dei contributi alla scuola privata del paese.

Dimissioni per l'assessore all'Istruzione

Terremoto nella Giunta comunale di Nerviano: in queste ore si è infatti dimesso l'assessore all'Istruzione Laura Alfieri. Non si conoscono al momento le motivazioni che hanno portato Alfieri, che deteneva anche le deleghe all'Educazione, Politiche giovanili, Sport, Biblioteca e Cultura; per alcuni c'entra il fatto che nei giorni scorsi Alfieri aveva portato in Consiglio comunale (così come prima nella commissione consigliere e nell'assemblea pubblica), col sostegno di tutta la Giunta, la decisione di interrompere il contributo di 60mila euro alla scuola materna (privata e paritaria) di viale Villoresi che aveva creato tantissime proteste e con tanto di intervento del sindaco Daniela Colombo.

La diretta interessata parla invece di "motivazioni personali"

Le novità in Giunta

A seguito delle dimissioni di Alfieri, il sindaco ha provveduto a ridistribuire le deleghe all'interno della squadra di governo: Educazione, Istruzione e Politiche giovanili sono ora in mano a Carolina Re Depaolini che già detiene Servizi sociali e Pari opportunità mentre lo Sport passe nelle mani a Flavio Cozzi che già si occupa di Informatizzazione e Innovazione. Resta in mano al sindaco l'assessorato alla Cultura e biblioteca