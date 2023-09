"Niente più fondi comunali, la scuola materna rischia di chiudere"

"Così la scuola materna rischia di chiudere: niente più fondi comunali": la protesta di Massimo Cozzi della lista di minoranza Con Nerviano-Gin-Lega.

"Scuola materna a rischio"

Scoppia la protesta dopo la commissione consiliare di ieri sera, giovedì 14 settembre 2023, in merito al Piano per il diritto allo studio: occhi puntati sulla Scuola materna di via Villoresi di Nerviano. "Abbiamo appreso che l'Amministrazione comunale ha azzerato completamente i fondi comunali che, annualmente, vengono dati alla Scuola Materna paritaria di viale Villoresi - afferma Massimo Cozzi della lista di minoranza Con Nerviano-Gin-Lega - Siamo quindi passati da 71.000 euro dell'anno scorso (60.000 per la convenzione per la scuola materna e 11.000 per la convenzione per il nido integrato) a zero! E' doveroso ricordare che tali fondi erano finalizzati al contenimento delle rette a carico delle famiglie. Quindi ora l'unico contributo sarà di quasi 45.000 euro ed arriva dalla Regione".

"Si colpisce una realtà storica"

"Ricordiamo che questa scuola paritaria è presente dal 1897 a Nerviano ed ha sempre fornito un servizio sociale fondamentale sul territorio, affiancando ed aumentando l'insufficiente offerta comunale - prosegue Cozzi - La scelta di azzerare completamente i fondi comunali, mette a rischio l'operato e l'esistenza della scuola materna paritaria di viale Villoresi, con inevitabili ripercussioni sul costo della rata mensile per gli utenti e con rischi per l'occupazione di chi lavora. Questa struttura rappresenta la storia di Nerviano ed il presente, con la presenza di 130 tra bimbe e bimbi nervianesi. Riteniamo la scelta immotivata e penalizzante, soprattutto all'interno di un Piano di diritto allo studio che trova fondi per tutti, tranne che per loro". Cozzi che conclude con una richiesta all'Amministrazione comunale: "Chiediamo con forza un ripensamento in merito, nell'unico interesse delle famiglie nervianesi che utilizzano questa struttura e per chi presta la propria attività lavorativa".