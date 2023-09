Un autunno ricco di eventi ad Abbiategrasso

Confcommercio di Abbiategrasso, la Coldiretti e l’Amministrazione Comunale si preparano a un autunno di eventi nella città del Leone. Eventi che, i primi, sono già alle porte, mentre il proseguo del calendario caratterizzerà i weekend di Abbiategrasso fino a novembre, quando Abbiategusto chiuderà la stagione autunnale e aprirà quella delle feste natalizie.

Un calendario corposo

Questo programma è stato presentato dall’assessore alle Attività Produttive e Manifestazioni Fieristiche Valter Bertani. Il primo evento sarà lungo il weekend del 22 settembre. Per la prima volta dopo 31 anni di gemellaggio :

“Avremo ad Abbiategrasso tutto il consiglio comunale al completo di Ellwangen, con anche il Sindaco e i funzionari comunali. Faremo visitare loro il territorio, dalla Certosa di Pavia, alla Piazza Ducale a Vigevano, al borgo di Morimondo”. Il 24 di settembre sarà invece la giornata internazionale delle città slow, che viene definita città Slow Sunday, dove ogni appartenente a città Slow, circa 300 a livello mondiale si riuniranno in eventi che ad Abbiategrasso significano un’immersione nel bosco con una guida e mercatini della Coldiretti fuori da Palazzo Stampa, aperto alle visite”.

La Fiera Agricola

Dal 14 al 16 ottobre la fiera agricola “che faremo sempre in collaborazione con la Coldiretti”. Saranno presenti le macchine agricole sotto l’allea e la volontà è quella di “mettere anche del bestiame se ci saranno date le autorizzazioni. In quel caso porteremo le mucche e le faremo a mungere a mano ai bambini. Con il latte prodotto faremo al momento il formaggio, per cui è una cosa secondo me molto interessante per i bambini”. Il Castello verrà dedicato totalmente al vino con un evento ad ok e lo street food sarà spostato in villa Sanchioli.

Finale con Abbiategusto

Abbiategusto si terrà invece dal 24 al 26 novembre.