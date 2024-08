Nerviano, Scossa Civica fuori dalla giunta: "Non saremo ratificatori. Si valuta voto per voto"

Fuori dalla Giunta dopo il ritiro da parte della sindaca Daniela Colombo delle deleghe a Sergio Parini, Scossa Civica a Nerviano fa scricchiolare la maggioranza.

Di seguito, il comunicato della lista:

"La lista Scossa Civica, a seguito delle note decisioni unilaterali prese dalla sindaca ed in merito alle quali non si è condiviso né il merito e tantomeno il metodo, si trova nella condizione di non essere più rappresentata nella Giunta Comunale.

Considerando il significativo apporto dato all’attuale amministrazione - sia in fase elettorale che negli ultimi due anni e mezzo - riteniamo che questa mutata situazione obblighi la nostra lista civica ad adeguare l’approccio relazionale con l’organo esecutivo dal quale ci si è trovati estromessi.

E’ infatti evidente che l’attuale assetto - riguardo il quale, sia risaputo, non abbiamo avanzato alcuna richiesta di modifica e posto in essere alcun tipo di mercimonio - pone Scossa Civica in una condizione di impossibilità a partecipare all’iter decisionale in particolare per tutte quelle azioni ed atti che non necessitano dell’approvazione consiliare e che transitano unicamente dalla Giunta e dai singoli assessorati.

Il risultato colloca di fatto il gruppo consiliare - e la lista tutta - in una posizione subalterna alla Giunta stessa, limitando l’apporto che la lista può dare al buon governo di Nerviano ad un mero appoggio “esterno” non certo per una nostra volontà.

Pertanto, pur essendo costretti a prendere atto del nuovo scenario determinato da chi ha deciso di toglierci la rappresentanza in Giunta, il senso di responsabilità nei confronti dei nostri elettori ci ha reso determinati nel richiedere legittimamente alla sindaca di partecipare al percorso decisionale delle delibere di Giunta e degli atti consigliari, sin dall’inizio dell’iter, in quanto il mero ruolo di ratificatori non ci si addice minimamente.

Il tramite di questa modalità saranno i consiglieri, che porteranno le tematiche all’attenzione della lista di sostegno, la quale - sulla base del livello informativo ricevuto e ad opportune valutazioni interne - deciderà l’atteggiamento da tenere. Ciò, si tiene a sottolineare, nel rispetto del mandato ottenuto democraticamente dai nostri elettori, con i quali manteniamo quotidianamente un rapporto che ci permette di rimanere a stretto contatto con le esigenze e le percezioni della cittadinanza".