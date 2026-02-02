Scossa Civica diffidata dal sindaco, opposizioni in rivolta

“Il 2026 a Nerviano è iniziato nel peggiore dei modi. L’intero mese di gennaio si è concluso senza la convocazione di un solo Consiglio Comunale, nonostante vi siano mozioni e interpellanze regolarmente presentate che, evidentemente, per questa amministrazione possono aspettare. Ciò che preoccupa è il clima di chiusura: l’utilizzo del termine ‘diffida’ per rispondere ai comunicati stampa di altre forze politiche, come nel caso di Scossa Civica, è un segnale allarmante. Pur essendo politicamente lontani da loro, difendiamo il diritto di esprimere la propria posizione. Confronto, non scontro: se non si condivide un’opinione, basterebbe un comunicato stampa per ribattere punto per punto. Certi strumenti dovrebbero essere riservati a casi ben più gravi. Un auspicio per il futuro: A poco più di un anno dalle elezioni comunali, la speranza è che, chiunque si trovi ad amministrare, vengano mandati a casa per sempre la supponenza, il senso di superiorità e l’arroganza che vediamo oggi. La politica è ascolto e rispetto, non chiusura”.