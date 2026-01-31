Scuole comunali, l’amministrazione diffida “Scossa Civica”

L’Amministrazione Comunale di Nerviano ha trasmesso in data odierna una formale diffida alla lista Scossa Civica, in relazione alle dichiarazioni pubbliche contenute nei recenti comunicati, ritenute non rispondenti ai dati tecnici e documentali ufficiali in possesso dell’Ente, in particolare per quanto riguarda le condizioni strutturali e funzionali degli immobili scolastici.

L’amministrazione diffida Scossa Civica

La diffida si fonda sulle verifiche effettuate dagli uffici competenti e sulla documentazione tecnica formalmente acquisita, già più volte messa a disposizione, e ha l’obiettivo di tutelare la correttezza dell’informazione, il ruolo delle istituzioni e la serenità della comunità scolastica, evitando la diffusione di rappresentazioni non coerenti con lo stato reale degli edifici.

“Temi sensibili”