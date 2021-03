Ritardo vaccini, “si coinvolgano i Comuni”

“Lo ripeto da mesi: sulla gestione della Campagna Vaccinale serve decentralizzare, devono essere coinvolti i Comuni e i sindaci. Siamo tutti sulla stessa barca nella lotta al Covid-19 e non è possibile per Governo e Regioni pensare di gestire da soli le Vaccinazioni senza chiedere una mano a chi, come le Amministrazioni Comunali, è in prima linea sul territorio al fianco dei cittadini. Abbiamo letto cose fuori dal mondo negli ultimi giorni: a Cremona 550 dosi di vaccino rischiavano di finire nella spazzatura a causa di prenotazioni fantasma; tanti over80 ancora non vaccinati dopo mesi; assembramenti fuori dagli hub vaccinali. Noi a Corbetta, come tanti altri comuni, da mesi abbiamo dato la nostra disponibilità per vaccinare le persone. Ora si deve cambiare marcia: date ai Comuni la gestione delle vaccinazioni”, chiosa.