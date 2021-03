“Sì ai vaccini in azienda e metto a disposizione un’area per un drive through”. La sua ditta come punto vaccinale anche per le famiglie dei dipendenti. Paolo Rossin, numero uno della Indutex di Corbetta, non ha esitato a rispondere «presente» alla proposta di Confindustria di mettere a disposizione un locale in ditta per vaccinare il personale e ha addirittura rilanciato, dando la disponibilità anche ad allargare questa possibilità ai famigliari, un bacino di circa 150 persone.

“Sì ai vaccini in azienda”

«Abbiamo già la disponibilità di un medico, la dottoressa Eleonora Frassinelli e se possibile coinvolgeremo anche il medico del lavoro. Un locale sarà adibito a punto vaccinale, lo ritengo il giusto contributo alla campagna nazionale che deve avanzare nel modo più rapido possibile».

A disposizione un’area per un drive through vaccinale

Paolo Rossin è un manager che ha sempre cercato di fare la sua parte: nel primo lockdown ha sostenuto le realtà locali e il Comune con donazioni e aiuti, e, ora, si rimette a disposizione della comunità: «Di fronte alla mia azienda, a metà strada tra Corbetta e Magenta, c’è un’area verde di mia proprietà che metto a disposizione della pubblica autorità per ospitare eventuali tensostrutture per drive in o drive through vaccinali – afferma – Lancio l’idea al sindaco, affinché la faccia propria presso gli organi competenti. A livello logistico sarebbe un punto idoneo, a ridosso di un’arteria di collegamento e fuori dal centro abitato».