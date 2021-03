Assembramenti davanti (e dentro) all’ospedale per i vaccini

Ammassati uno accanto all’altro, in attesa di poter entrare in ospedale per la vaccinazione: è la scena cui stanno assistendo i magentini che abitano nei pressi del Fornaroli

Gli assembramenti davanti all’ospedale

Chi, dopo un anno dall’inizio della pandemia in Italia e (soprattutto) i proclami istituzionali di una organizzazione definita nei dettagli cui mancano solo (e non per colpa propria) i vaccini per spiccare il volo, riteneva che la compagna vaccinale fosse stata studiata alla perfezione si è scontrato questa mattina con le scene concretizzatesi davanti all’ospedale Fornaroli di Magenta. Decine, ad un certo punto anche un centinaio, di persone ammassate davanti all’ingresso del nosocomio magentino in attesa di essere chiamate per poter essere sottoposte al vaccino. Scene che stridono con i proclami di piani studiati nei dettagli per procedere con la vaccinazione. Tanto che alcuni residenti non hanno esitato a chiamare la Polizia Locale che, giunti sul posto, hanno cercato nel pomeriggio di dare un ordine, creando almeno una fila indiana per accedere all’interno dell’ospedale. Insomma, è passato un anno, di emergenza non si può più parlare, ma di disorganizzazione sì.

Basti pensare che in questo momento, alle 15.35, stanno entrando i docenti che avevano l’appuntamento alle 14.05…

La direttrice dell’ospedale

“Abbiamo chiesto il supporto della Protezione civile e creato delle separazioni per cercare di ordinare le persone e evitare per quanto possibile assembramenti: anche oggi fuori in attesa erano 720 persone, tra docenti e personale Ata”, ha rimarcato la direttrice medica dell’ospedale Chiara Radice