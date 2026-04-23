Il Partito Democratico di Bareggio e la Lista Civica Bareggio 2013 tornano a intervenire sul tema della gestione dei rifiuti e la pulizia delle strade.
Rifiuti e pulizia strade: le opposizioni ravvisano segnali positivi dopo il Consiglio comunale aperto
Le due liste di opposizione hanno spiegato che, dopo il Consiglio comunale aperto sugli aumenti della tariffa rifiuti – richiesto il 3 ottobre 2025 e convocato dalla maggioranza solo il 22 gennaio, dopo ripetuti solleciti istituzionali – sono arrivano dei riscontri da parte della Giunta. In particolare i due gruppi politici si sono soffermati sull’installazione della segnaletica per consentire il passaggio della spazzatrice e una prima riduzione della tariffa, emersa nella Commissione Finanze di questa settimana.
Le dichiarazioni delle due liste
“Si tratta di passi nella giusta direzione – spiegano i consiglieri delle due liste – Tuttavia, al di là dei beneficiari del bonus sociale, la riduzione per le altre utenze resta limitata: circa il 2%, a parità di nucleo familiare e superficie dell’abitazione. Risultati che non bastano a risolvere i problemi segnalati dai cittadini. Dal confronto pubblico sono emerse richieste chiare: ridurre in modo più significativo la tariffa rifiuti; garantire piena trasparenza sui risultati della sperimentazione della tariffa puntuale, indicando quanti utenti hanno ritirato le nuove mastelle e quanti le utilizzano regolarmente; migliorare in modo concreto e uniforme il servizio di pulizia delle strade su tutto il territorio comunale. I cittadini chiedono equità nei costi, chiarezza nelle scelte dell’Amministrazione e servizi adeguati. Su questi punti continueremo a incalzare la maggioranza con serietà e determinazione”.