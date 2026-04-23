Il Partito Democratico di Bareggio e la Lista Civica Bareggio 2013 tornano a intervenire sul tema della gestione dei rifiuti e la pulizia delle strade.

Rifiuti e pulizia strade: le opposizioni ravvisano segnali positivi dopo il Consiglio comunale aperto

Le due liste di opposizione hanno spiegato che, dopo il Consiglio comunale aperto sugli aumenti della tariffa rifiuti – richiesto il 3 ottobre 2025 e convocato dalla maggioranza solo il 22 gennaio, dopo ripetuti solleciti istituzionali – sono arrivano dei riscontri da parte della Giunta. In particolare i due gruppi politici si sono soffermati sull’installazione della segnaletica per consentire il passaggio della spazzatrice e una prima riduzione della tariffa, emersa nella Commissione Finanze di questa settimana.

Le dichiarazioni delle due liste