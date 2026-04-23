Tassa sui rifiuti in leggera diminuzione nel 2026

Tari in leggera diminuzione nel 2026: i cittadini di Bareggio avranno nelle bollette di quest’anno una riduzione della tariffa attorno al 2%.

Lo ha annunciato nella serata di ieri, mercoledì 22 aprile, in Commissione Finanza l’assessore al Bilancio Nico Beltramello.

“La Tari – ha spiegato – è la tariffa che copre i costi di raccolta e smaltimento dei rifiuti. I costi complessivi per il 2026 ricavati dal PEF (Piano Economico Finanziario) sono di 2.265.000 euro rispetto ai 2.308.000 euro del 2025. Questa differenza determina la riduzione delle tariffe a carico degli utenti a parità di condizioni familiari e abitative rispetto all’anno scorso (stessa abitazione e stesso numero di componenti del nucleo familiare). Parliamo di pochi euro, ma lo riteniamo comunque un segnale importante in un periodo storico caratterizzato da un aumento rapido e generalizzato di tutti i prodotti e i servizi”.