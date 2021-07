E' ufficiale: Renzo Bassetto è il candidato sindaco di Centrodestra e Idee x fare. In una serata in villa Manzoli, venerdì 16 luglio, la coalizione ha svelato la sua carta. Una sorpresa in parte, dato che il nome del presidente del Corbetta calcio circolava da settimane, ma che mette un altro tassello importante. Dopo la candidatura di Antonio Cipriano per il Centrosinistra, ecco Bassetto. Ora manca solo l'ufficializzazione del bis di Marco Ballarini, per molti scontata. La corsa, quindi, alla fascia tricolore si profila a tre.

Governatore e ministro tra gli ospiti

I partiti hanno calato gli assi: tra gli ospiti, oltre a tanti volti che vedremo nelle liste in lizza, il Governatore lombardo Attilio Fontana, che ha descritto quello di sindaco come il "lavoro più bello e difficile", il ministro Massimo Garavaglia, ex sindaco di Marcallo che ha evidenziato le capacità manageriali e ele intuizioni nel mondo digitale di Bassetto, ed esponenti di spicco di Fratelli d'Italia, Lega, Noi con L'Italia, Lombardia Ideale e Forza Italia. Una spinta ed un incoraggiamento per una sfida carica di entusiasmo ma sicuramente non semplice. Ad introdurre la serata la conduttrice tv Eva Gini.

Frecciate al sindaco uscente

Sul palco anche Maurizio Sala, presidente di Idee x fare, che ha sottolineato l'importanza di un territorio unito per risolvere le grandi sfide del territorio, parlando di una Corbetta "bella e intelligente". Lavoro al centro della proposta politica, con lo slogan che dice tutto "Al lavoro" e a tratteggiare la figura di Bassetto è stato Francesco Sicurello, presidente dell'Associazione italiana di telemedicina e informatica medica. Non è mancata anche qualche frecciatina al sindaco uscente Marco Ballarini, dopo la diffida partita ieri dal Comune agli organizzatori dell'evento e l'arrivo dei vigili ad inizio serata fuori dalla villa. "Atteggiamenti poco liberali di questa Amministrazione- ha detto Bassetto - Il nostro sindaco ci ha diffidati, azione ignobile e contestata". Su tutti un "Marco, stai sereno" del consigliere regionale Luca Del Gobbo.

Renzo Bassetto è il candidato sindaco di Centrodestra e Idee x fare

Bassetto, persona pacata e autodefinitosi "più uomo del fare che del dire", ha spiegato come, dopo 55 anni di lavoro (iniziati come operaio e terminati da manager di un'azienda con 220 dipendenti) è andato in pensione a marzo e ha deciso di mettersi al servizio della sua città. Una caratteristica chiave: riacquistare lo spirito di comunità. Bassetto, che ha elogiato anche la squadra, ha parlato di scuola e formazione (su tutte la proposta di creare spazi più adeguati per l'istruzione), sicurezza che non deve essere intesa come punire il cittadino, ma anche dialogo e ascolto. Una nuova vision, insomma, per il candidato classe 1950, sposato da 47 anni, padre di tre figli e nonni di tre nipoti. "Al lavoro Corbetta!", lo slogan che guiderà la sua campagna elettorale.