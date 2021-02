Il marcallese Massimo Garavaglia nuovo ministro. L’annuncio nella serata di venerdì 12 febbraio da parte del nuovo presidente del Consiglio Mario Draghi. Ministero anche a Marta Cartabia originaria di San Giorgio su Legnano.

L’ex sindaco di Marcallo, leghista, si occuperà del Turismo. E’ stato già viceministro dell’Economia nel primo Governo Conte, parlamentare e consigliere regionale. Sabato 13 febbraio alle 12 il giuramento.

I ministri del Governo Draghi

Federico D’Incà ai Rapporti con il Parlamento; Vittorio Colao all’Innovazione tecnologica; Renato Brunetta Pubblica amministrazione; Maria Stella Gelmini agli Affari regionali; Mara Carfagna al Sud; Elena Bonetti alle Pari opportunità; Erika Stefani alle Disabilità; Fabiana Dadone alle Politiche giovanili;Massimo Graravaglia al Turismo;Luigi Di Maio agli Esteri;Luciana Lamorgese all’Interno; Marta Cartabia alla Giustizia; Daniele Franco all’Economia; Lorenzo Guerini alla Difesa;Giancarlo Giorgetti allo Sviluppo economico; Stefano Patuanelli all’Agricoltura; Roberto Cingolani alla Transizione ecologica;Enrico Giovannini alle Infrastrutture; Andrea Orlando al Lavoro;Patrizio Bianchi all’Istuzione;Cristina Messa all’Università;Dario Franceschini alla Cultura; Roberto Speranza alla Salute; Sottosegretario alla presidenza del Consiglio Roberto Garofoli.

Chi è Massimo Garavaglia

Massimo Garavaglia è nato a Cuggiono l’8 aprile 1968. Maturità scientifica, laurea in Economia e Commercio, con specializzazione in Finanza aziendale, all’Università Commerciale “Luigi Bocconi”. Seconda laurea in Scienze Politiche alla Statale di Milano, con una tesi di attualità sul futuro della Provincia e dell’Area metropolitana milanese in seguito alla riforma dello Stato in senso federale. Ha conseguito diversi master e tenuto seminari. Eletto Sindaco del Comune di Marcallo con Casone nel 1999 a capo di un’amministrazione monocolore Lega Nord (45%). Riconfermato nel 2004 con oltre il 61% delle preferenze, sempre a capo di una Giunta monocolore Lega Nord. Eletto deputato della Lega Nord nella Circoscrizione Lombardia 1, alle elezioni politiche del 9 e 10 aprile 2006. Rappresenta il territorio e le comunità dell’Est Ticino. Nella XV Legislatura è stato membro della commissione sanità e servizi sociali fino ad agosto dello stesso anno. Da settembre 2006 sino alla fine della Legislatura è stato capogruppo della Lega Nord nella V Commissione: Bilancio, Tesoro e Programmazione. Eletto senatore della Lega Nord alle elezioni politiche del 13 e 14 aprile 2008. Nella XVI Legislatura è Vicepresidente della Commissione Bilancio e responsabile per la Lega Nord del dipartimento Fisco e Finanze ed Enti locali. In seguito alle Elezioni Regionali del 2013 viene nominato Assessore all’Economia, Crescita e Semplificazione di Regione Lombardia e si dimette dalla carica di Senatore. Dal 25 novembre 2013 è membro del Consiglio di Amministrazione di Cassa Depositi e Prestiti in rappresentanza del settore delle Regioni. Nel 2016 viene anche nominato, sempre in rappresentanza delle Regioni, nel CDA dell’Agenzia Italiana del Farmaco. A seguito della nomina ad Assessore di Regione Lombardia, assume diversi ruoli di rilievo a livello nazionale quali, ad esempio, Coordinatore della Commissione Affari Finanziari e Presidente del Comitato di Settore Sanità del Comparto Regioni.

Chi è Marta Cartabia

Marta Maria Carla Cartabia (San Giorgio su Legnano, 14 maggio 1963) è una costituzionalista, giurista e accademica italiana, dal 2019 al 2020 presidente della Corte costituzionale, prima donna ad occupare tale carica.