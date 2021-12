Raddoppio ferroviario della linea Milano - Mortara: il comunicato della lista Abbiategrasso Attiva

Abbiategrasso Attiva, neo lista abbiatense, ha appreso con soddisfazione che il Pnrr ha finanziato il raddoppio ferroviario della linea Milano - Mortara nel tratto tra la stazione di Albairate - Vermezzo e Abbiategrasso, ma chiede chiarezza e concretezza.

"Subito si sono rincorse voci, opinioni, sussurri e incontri sulla necessità di non lasciarsi scappare questa opportunità. Sacrosanto! Tuttavia, l’unica cosa certa, a oggi, sono solo i finanziamenti; non esiste un progetto presentato da Rfi per l’opera. Dalle dichiarazioni ufficiali non vediamo novità su quanto finora emerso sui sottopassi. Per la politica di sicurezza di Rfi i passaggi a livello devono essere tolti, soluzione già prevista del precedente progetto; sicuramente non saranno banali gli espedienti per gli attraversamenti di via Volturno e viale Mazzini".