Un gruppo di cittadini fuoriuscito dal Movimento Cinque Stelle da vita ad una nuova formazione politica in vista delle elezioni

Nasce un nuovo soggetto politico: Abbiategrasso Attiva

Un nuovo soggetto politico si presenta alla città: si tratta di Abbiategrasso Attiva, nato dalla volontà di alcuni cittadini prevalentemente provenienti dal Movimento Cinque Stelle. Si tratta del gruppo composto – tra gli altri – da Med Mouslih, Paride Ripoldi, Gianluca Poddighe, Marco Colombini, Orietta Corti, Andrea Varamo, Maurizio Granziero, e che recentemente ha annunciato la propria fuoriuscita dal Movimento. Come già anticipato, la nuova formazione politica nasce con l'obiettivo di presentarsi alle prossime elezioni Comunali.

"Ci focalizziamo su temi di stretto interesse per Abbiategrasso"

Queste le prime parole contenute nella nota del gruppo: "Avendo preso coscienza che la politica nazionale e regionale degli ultimi anni non rappresenta più i cittadini nel loro vivere quotidiano, abbiamo deciso di impegnarci ulteriormente dove la politica ha fallito, focalizzandosi solo su temi di stretto interesse per la Città di Abbiategrasso e i suoi abitanti. Il nostro intento è quello di portare il “buon senso” di cittadini appassionati, ognuno con le proprie idee e principi, nell’amministrazione della nostra città. Per far ciò, riteniamo che sia imprescindibile costruire, con le realtà del territorio, dalle associazioni ai liberi cittadini, un rapporto di collaborazione e di partecipazione, nell’ottica della crescita comune. Abbiamo così deciso di concentrarci su diversi temi che crediamo siano una priorità per Abbiategrasso".

"Sociale, vera emergenza dopo la pandemia"

La nota prosegue: "Il primo è l’ambito sociale e solidale, vera emergenza dopo la pandemia, incrementando i servizi dell’amministrazione comunale, anche con la creazione di un sistema di rete per associazioni, che sono state e lo sono tuttora, un elemento di supporto a tutta la collettività. Negli ultimi anni le periferie sono state trascurate, se non abbandonate; desideriamo dare voce a tutti gli abitanti delle aree periferiche per cercare di mitigare le problematiche che si trovano ad affrontare!

Gli altri temi prioritari del gruppo

Abbiategrasso Attiva elenca altri tempi prioritari: " Il tema della sostenibilità ambientale sarà il secondo pilastro del nostro agire politico. Siamo contro il consumo di suolo per nuove strutture e superstrade che scaturiscono da progetti datati. Riteniamo che sia importante la riqualificazione dei luoghi, la sicurezza delle strade cittadine minata dal manto stradale disastrato e dal diffuso comportamento inappropriato degli utenti. È necessario poi lavorare per la riqualificazione dei beni immobili, e cercare di attivare un turismo il più continuo possibile sul territorio, non legato ad eventi singoli ma alla fruibilità che lo stesso territorio può offrire. In quest’ottica la mobilità sostenibile deve essere incentivata, con nuovi stalli di ricarica per auto elettriche e una rete di piste ciclabili ben pensata. La mobilità sostenibile può rappresentare un punto di forza per riacquisire quel senso di appartenenza e di identità, elementi fondamentali per la ripresa dell’economia e del commercio".

"L’ottimizzazione della gestione dei rifiuti, le nuove tecnologie energetiche e la digitalizzazione consentiranno di porre freno agli aumenti di spesa per la garanzia dei servizi. Tutto ciò avrà una ricaduta positiva sulla rete delle piccole e medie imprese, il commercio e il settore agricolo, che sono il motore dell’economia e della crescita del territorio che devono essere agevolate il più possibile da un’amministrazione comunale efficiente ed efficace nel suo agire".

Per chi fosse interessato ad avere informazioni o contribuire con idee può contattarci al seguente indirizzo mail abbiategrassoattiva@gmail.com e alla pagina Facebook Abbiategrasso Attiva