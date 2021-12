Il raddoppio della linea ferroviaria si farà

Il 21 dicembre l'Amministrazione comunale abbiatense ha partecipato ad un incontro con Rfi, Italfer e Regione Lombardia, durante il quale si è garantito che il progetto del raddoppio della linea ferroviaria da Albairate ad Abbiategrasso sarà realizzato.

Martedì mattina, 21 dicembre, il sindaco Cesare Nai, il vicesindaco Roberto Albetti, l’assessore Francesco Bottene e l’architetto Alberto Ambrosini hanno partecipato ad un incontro con alcuni rappresentanti di Rfi, Italfer e anche di Regione Lombardia, durante il quale si è concordato il percorso partecipativo attraverso il quale sarà realizzato il progetto del raddoppio della linea ferroviaria da Albairate ad Abbiategrasso e sarà finanziato con le risorse del Pnrr.

"Non appena ci consegneranno le prime ipotesi progettuali, che attendiamo a breve, convocheremo le rispettive commissioni per la formulazione di eventuali proposte integrative rispetto a quanto proposto - spiega il sindaco Cesare Nai -. La cosa importante è che ci è stato assicurato che l’opera si farà. Naturalmente il progetto esecutivo sarà concordato per rispondere compiutamente alle esigenze, anche viabilistiche, della città. Il raddoppio tanto atteso, che comunque dovrà essere realizzato entro il 2026, potrà finalmente dare a tutti i nostri pendolari e a tutti i passeggeri la garanzia di un servizio adeguato ed efficiente".