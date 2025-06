Raccolta firme dei genitori: "No allo spostamento degli alunni di Garbatola e Sant'Ilario in altri plessi"

Raccolta firme dei genitori di Nerviano: "No allo spostamento degli alunni di Garbatola e Sant'Ilario in altri plessi".

"Chiediamo che i bambini iscritti e frequentanti le classi delle scuole primarie di Garbatola e Sant'Ilario continuino a frequentare nei propri plessi di appartenenza, nelle singole frazioni". Questa la richiesta dei genitori dei bambini che frequentano le primarie delle due frazioni in vista della ripresa delle lezioni, a settembre, per il nuovo anno scolastico, cambiamenti in arrivo (e che saranno annunciati la sera di oggi, lunedì 30 giugno 2025, con un'assemblea pubblica) dopo la chiusura della scuola media, avvenuta il 30 aprile 2025, per motivi strutturali. Mamme e papà chiedono anche "che siano trovare soluzioni alternative allo spostamento degli alunni di ogni plesso della scuola primaria dell'Ic Nerviano trovando o creando spazi adatti ad ospitare gli alunni della scuola media" e "che non sia compromessa la già fragile viabilità delle frazioni, aumentandone il traffico veicolare".

Due le ipotesi di Comune e scuola

Due le ipotesi sul tavolo, da parte di Comune e scuola, per la ripresa delle lezioni a settembre: la prima ipotesi prevede il trasferimento della scuola media nel plesso di vi Roma, il trasferimento della primaria di Sant'Ilario a Garbatola e il trasferimento della primaria di via Roma a Sant'Ilario con un'interclasse in via Di Vittorio; la seconda la distribuzione degli alunni della media tra i plessi di Sant'Ilario e Garbatola, il trasferimento della primaria di Sant'Ilario in via Roma e della primaria di Garbatola in via Di Vittorio. Quale delle due ipotesi sarà attuale sarà annunciata durante l'assemblea pubblica di stasera.