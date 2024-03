"Pullman gratis e sosta libera per le auto green" contro l'inquinamento

Bus gratis e sosta libera nelle strisce blu per le auto elettriche e ibride almeno fino al 30 aprile.

Pullman gratis e sosta libera per le auto green: le ricette antismog di Amadei

Sono due delle misure urgenti per la lotta all’inquinamento dell’aria proposte dal consigliere comunale di Legnano Federico Amadei (Gruppo misto), che le ha raccolte in un ordine del giorno elaborato con l’aiuto del gruppo Osservatorio civico Legnano. Il documento sarà presentato nel corso del prossimo Consiglio comunale, in calendario per martedì 5 marzo.

Amadei parte dai dati diffusi dal sito svizzero IQAir che misura la qualità dell’aria, in base ai quali "Milano risultava essere la terza città peggiore del mondo con indice 193, dietro solo Lahore in Pakistan con 252 e Dacca in Bangladesh con 249", e dai rilevamenti Arpa che "mostrano anch’essi costanti livelli di inquinamento e livelli di concentrazione di PM10 e PM2,5 nell’aria decisamente olre i valori limite da diversi giorni e quindi pericolosi per la salute pubblica", per poi rimarcare come la qualità dell’aria sia "pessima in tutto il bacino padano» e come Legnano appartenga all’agglomerato di Milano e si trovi sull’Asse del Sempione, "zone di massima criticità per la qualità dell’aria respirata".

Da qui la proposta di "promuovere il trasporto pubblico preferendolo ai veicoli privati, tanto con azioni nei confronti della cittadinanza, quanto con azioni per il miglioramento del Tpl" (trasporto pubblico locale, ndr).

Tutte le richieste indirizzate alla Giunta dal consigliere del Gruppo misto

Per questo Amadei chiede al sindaco Lorenzo Radice e alla sua Giunta di provvedere con urgenza

"a deliberare l’utilizzo gratuito dei bus del servizio urbano di Legnano almeno fino al prossimo 30 aprile, come già accaduto dal 22 al 31 dicembre 2015 durante l’Amministrazione Centinaio; a rendere gratuiti i parcheggi blu a pagamento in tutta la città per i mezzi privati meno inquinanti (auto elettriche e ibride) fino alla stessa data; a promuovere l’integrazione (anche dal punto di vista tariffario con l’estensione dello Stibm, il Sistema tariffario integrato del bacino di mobilità in vigore nell’area metropolitana di Milano) dei servizi urbani di tutti i comuni dell’Alto Milanese, puntando in particolare al collegamento di Legnano con le stazioni ferroviarie di Castellanza e Rescaldina; ad avviare le interlocuzioni con Regione Lombardia per l’aumento del livello di servizio offerto da Trenord alla fermata di Legnano, ormai limitato ai soli convogli locali S5 (Varese-Treviglio) e RE5 (Milano Porta Garibaldi-Porto Ceresio), al fine di ottenere la fermata a Legnano anche dei convogli RE4 e R23 (Milano Centrale–Domodossola) che già fermano nella vicina Busto Arsizio; a ottenere dell’Agenzia Tpl di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia la garanzia del mantenimento del capolinea della Z602 (bus diretto via autostrada) a Milano Cadorna, considerato che l’immotivata estromissione dei bus dei pendolari dal centro di Milano, auspicata da Palazzo Marino, incentiverebbe l’uso dei veicoli privati".

Amadei chiede inoltre alla Giunta arancione di "promuovere e sostenere nel tempo iniziative di sensibilizzazione su tali tematiche sull’uso corretto dei mezzi pubblici e privati, incentivando una mobilità responsabile" e di "promuovere e sostenere una campagna di controllo sugli impianti di riscaldamento e il loro corretto utilizzo".