Il team della Terapia del Dolore di Legnano diretto dalla Dott.ssa Claudia Castiglioni è fra i primi in Italia ed è il primo centro di terapia dolore dell’SNN in Lombardia ad offrire ai pazienti con dolore cronico un “pace-maker di ultima generazione, con tecnologia “Closed loop”.

Un innovativo intervento per combattere il dolore cronico

“Il primo paziente sottoposto a questo innovativo sistema soffriva da diversi anni di dolore cronico intrattabile a livello lombare ed agli arti inferiori.” – afferma la Dott.ssa Castiglioni – “Nessun trattamento sembrava essere efficace, fino a quando il paziente si è sottoposto all’impianto di un neurostimolatore midollare. Nel periodo di prova il dolore si è ridotto di oltre l’80% e pertanto si è deciso per l’impianto definitivo del neurostimolatore. Questa tecnica viene svolta dal nostro Centro di Terapia del Dolore ormai da molti anni ed annovera quindi centinaia di pazienti”.

Ciò che cambia rispetto al passato è l’innovativo sistema di neurostimolazione Inceptiv™ che, unico al mondo, sfrutta la tecnologia cosiddetta closed-loop, che rileva i segnali lungo il midollo spinale ed eroga una terapia personalizzata e costante in completa simbiosi con la risposta neuronale del paziente.

Inceptiv rileva questi segnali (potenziali evocati) e regola automaticamente la stimolazione per assicurarsi che i pazienti ricevano gli impulsi nervosi necessari per contrastare il dolore, in base ai loro movimenti e alle loro attività, mantenendo il trattamento in armonia con i ritmi della vita quotidiana.

L'operazione grazie al team di terapia del dolore

Questo primo intervento innovativo è stato realizzato grazie all’impegno del team della Terapia del Dolore di Legnano costituito sia dalla Dott.ssa Castiglioni sia dalla Dott.ssa Rossana Peretti con l’aiuto del personale della sala operatoria coadiuvato dal tecnico di radiologia.