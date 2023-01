Il Comune di Bareggio ha pubblicato il bando per l’assegnazione del nuovo immobile confiscato alla criminalità in via Corbettina.

Immobile confiscato: pubblicato il nuovo bando

Ha spiegato il sindaco Linda Colombo:

"È nostra intenzione destinare l'alloggio di via Corbettina a fini sociali, in particolare a iniziative legate all’housing assistito per anziani, disabili, persone fragili o iniziative rivolte a minori necessitanti assistenza e supporto socio/psico/educativo, al lavoro come forma di inclusione, a progettualità in generale legate a finalità assistenzialistiche".

Come presentare domanda

Possono presentare domanda tutti i soggetti interessati, tra cui le associazioni di volontariato.

Tutte le informazioni e i documenti da presentare si trovano sul sito del Comune.

Ad aprile l'inaugurazione della Casa di Manu

L’Amministrazione comunale di Bareggio ha acquisito un appartamento in via Corbettina che verrà assegnato tramite avviso pubblico. Ma non è il primo. Ad aprile 2022 era stata inaugurata la Casa di Manu: l'immobile confiscato alla criminalità organizzata che il Comune di Breggio ha acquisito e riqualificato per destinarlo a un progetto di residenzialità sociale rivolto a donne con bambini.