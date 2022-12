Il Comune recupera un altro immobile confiscato

Un altro immobile confiscato alla criminalità verrà presto restituito alla cittadinanza e sarà in grado di fornire servizi e assistenza a chi ha bisogno.

Destinato a iniziative legate all’housing assistito

L’Amministrazione comunale guidata da Linda Colombo ha infatti acquisito un appartamento in via Corbettina che verrà assegnato tramite avviso pubblico.

“Come Amministrazione comunale – afferma il sindaco Colombo – intendiamo sfruttare tutte le opportunità offerte dai beni confiscati per dare nuovi servizi alla popolazione. Dopo la Casa di Manu inaugurata all’inizio di quest’anno in via 4 Novembre, dove è ospitata e assistita una mamma in difficoltà, ora andiamo a mettere a bando quest’altro alloggio sempre per fini sociali. In particolare, intendiamo destinarlo alla realizzazione di iniziative legate all’housing assistito per anziani, disabili, persone fragili o iniziative rivolte a minori necessitanti assistenza e supporto socio/psico/educativo, al lavoro come forma di inclusione, a progettualità in generale legate a finalità assistenzialistiche e sociali”.

Bando sul sito del comune dopo Natale

Possono presentare domanda tutti i soggetti interessati, tra cui le associazioni di volontariato. Il bando verrà pubblicato sul sito comunale nei giorni successivi al Natale.