Proiettile inviato a un consigliere comunale: la solidarietà di Fratelli d’Italia

Dopo che un consigliere comunale di Fratelli d’Italia di Cornaredo ha ricevuto un proiettile come atto intimidatorio, gli esponenti di partito hanno voluto esprimere la propria vicinanza.

“Fratelli d’Italia esprime la più ferma condanna per il grave atto intimidatorio avvenuto nella città di Cornaredo, dove a un consigliere comunale del partito è stato recapitato un proiettile. Un gesto vile e inaccettabile, che colpisce non solo la persona direttamente coinvolta, ma l’intero sistema democratico e il libero esercizio dell’impegno politico. Purtroppo non si tratta di un episodio isolato. Negli ultimi tempi si sono verificati altri segnali preoccupanti di un clima avvelenato verso gli esponenti istituzionali locali di Fratelli d’Italia, che il partito respinge con determinazione. Non è tollerabile alcuna forma di intimidazione o violenza, né tantomeno un simile imbarbarimento del confronto politico. A chi pensa di poter condizionare l’azione amministrativa attraverso minacce e gesti intimidatori, rispondiamo con fermezza: Fratelli d’Italia non si farà intimidire e continuerà a svolgere il proprio ruolo con serietà, responsabilità e rispetto delle istituzioni. Nel ribadire la nostra piena solidarietà al consigliere coinvolto, chiediamo alle autorità competenti di fare piena luce sull’accaduto e di garantire la sicurezza di tutti gli amministratori locali. Ci auguriamo, con un pizzico di ironia vista la vicinanza del Carnevale, che si tratti di un gesto riconducibile a uno “scherzo” di pessimo gusto — ipotesi già di per sé grave — perché diversamente saremmo di fronte a un fatto di una tale gravità da costringere il partito ad adottare iniziative e provvedimenti molto duri a tutela dei propri rappresentanti. Romano La Russa, Capodelegazione Fratelli d’Italia – Giunta Regione Lombardia e Guglielmo Villani. Presidente Provinciale Fratelli d’Italia”.