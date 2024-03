Presentata la quarta lista in corsa per le elezioni a Castano

"Voglio diventare la prima sindaca di Castano Primo". Così ha lanciato la sfida agli avversari Carola Bonalli. la candidata del gruppo Insieme Progettando Castano, in piena continuità con il sindaco uscente Giuseppe Pignatiello, durante la presentazione della propria candidatura a sindaco andata in scena sabato scorso a Castano Primo.

"In 10 anni di governo della città sono cresciuta tanto. Ora in campo per vincere", le parole della candidata sindaca

“In dieci anni sono cresciuta come persona e come amministratore”. Ha esordito così l'attuale assessore della Giunta Pignatiello sabato scorso nell'annunciare la propria candidatura a sindaco tra le file della lista civica Insieme Progettando Castano, mossa politica voluta dallo stesso Pignatiello dopo la rottura con la civica che tuttora lo sostiene in maggioranza e che vedrà invece in Alessandro Landini il la persona candidata proprio alla poltrona di Villa Rusconi. Pignatiello ha introdotto come candidata la sua vicesindaco, nonché assessore “con tante deleghe diverse”, ha ricordato Bonalli.

“In dieci anni sono cresciuta come persona e come amministratore” ha esordito Bonalli, ricordando appunto le tante materie di cui si è occupata. Tutto nel quadro di una amministrazione durata dieci anni. “Abbiamo anche litigato sento ma siamo rimasti uniti, abbiamo gestito il Covid. Abbiamo vissuto tante difficoltà insieme" ha rievocato Pignatiello. “Ora ce ne manca una” ha replicato Bonalli, consapevole della difficile sfida elettorale.