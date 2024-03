Gli studenti del Torno protagonisti dello scambio linguistico-culturale in Spagna

Si è concluso nei giorni scorsi il progetto di "mobilità internazionale" che ha coinvolto gli studenti dell'istituto scolastico Torno di Castano Primo, protagonisti dell'esperienza di scambio culturale e linguistico vissuto al fianco degli omologhi che frequentano le scuole superiori in Spagna.

Un progetto co-finanziato dall'Unione Europea, quello che ha visto 8 studenti della scuola superiore castanese ospiti di altrettante famiglie spagnole in un contesto di immersione linguistica e culturale. I ragazzi hanno partecipato alla vita scolastica dell'Istituto ospitante e, soprattutto, hanno preso parte a un corso finalizzato all'inclusione attraverso il teatro utilizzando l' inglese come lingua veicolare.

Soddisfatte ed emozionate le docenti accompagnatrici Evalda Caccia (docente di inglese e referente linguistica), Ilaria Crespi (docente di spagnolo e referente del Gruppo Teatro Torno) e Mara Lippolis (docente di lettere che ha svolto un teaching assignement di lingua italiana):

"Ringraziamo tutti i ragazzi (Elisa, Gaia, Ilaria, Annalisa, Giada, Sofia, Alessandra, Christian) per essere stato un gruppo rispettoso delle regole, entusiasta e collaborativo. È stata una vera gioia condividere con voi quest' esperienza così arricchente e significativa. Ringraziamo anche la DSGA, dott. Raffaella Contartese, per la sua professionalità e il costante appoggio, la Dirigente, prof.ssa Angela Diodati, per aver creduto nell' importanza dell' internazionalizzazione e averci accompagnati con la sua attenta e rigorosa supervisione e, soprattutto, la prof.ssa Flavia Pisoni, instancabile coordinatrice del Progetto Erasmus, per il suo entusiasmo trascinante e per il suo lodevole impegno".