I rappresentanti e gli iscritti al Partito Democratico, Agorà, La Gente in Comune, Rifondazione Comunista e Società Civile uniti nella lista di centrosinistra “UNITI PER PERO” comunicano ai cittadini di Pero, di Cerchiate e di Cerchiarello il loro accordo per presentarsi coesi alle prossime elezioni amministrative di giugno 2024.

Il centrosinistra trova l'accordo per "Uniti per Pero"

L'accordo nasce da un confronto programmatico tra la coalizione "Insieme in Comune" e la Lista Civica Agorà, teso a evidenziare ciò che ha unito le forze del centrosinistra in questi anni, anche analizzando le criticità e individuando soluzioni condivise per il loro superamento: tutto ciò nella convinzione che Pero possa migliorare solo se si mettono assieme le migliori risorse nell'interesse unico dei cittadini.

La Candidata Sindaca o il Candidato Sindaco verrà scelto dai cittadini stessi nel corso di una consultazione popolare e democratica, le primarie, che si svolgerà nelle giornate di sabato e domenica 20 e 21 aprile, secondo un regolamento già definito e che verrà reso pubblico dopo questo comunicato.

I due candidati proposti

I due candidati che questa coalizione propone all’attenzione dei nostri concittadini sono: Paola Molesini

e Giuseppe Barletta.

In queste settimane, che ci porteranno alle primarie, i due candidati racconteranno la loro visione politica sul presente e sul futuro di Pero.

Vi chiediamo la massima partecipazione e ogni genere di contributo che verranno accolti come spunti fondanti nella definizione finale del programma elettorale di coalizione.