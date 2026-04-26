Piazzetta Dugnani: “Torni come era”

«Invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare all’incontro pubblico dedicato a Piazzetta Dugnani e Via Garibaldi».

Piazzetta Dugnani

Le forze di minoranza in consiglio comunale a Cornaredo chiamano a raccolta i cittadini per chiedere un passo indietro alla giunta comunale su progetto di sicurezza viabilistica in piazzetta Dugnani. Partito Democratico e Sinistra per Cornaredo organizzano un incontro pubblico in programma martedì alle 21 nel bar Feola di via Garibaldi 3 per «confrontarci con i cittadini su un progetto che tocca un’area nevralgica del centro storico».

“Torni come era”

«Residenti, attività commerciali, pedoni e ciclisti devono essere al centro del dibattito per immaginare una mobilità più equilibrata e vivibile. Durante l’incontro discuteremo insieme di: analisi della viabilità attuale, progetto dell’amministrazione comunale e sperimentazione in atto, petizione sottoscritta dai cittadini, piano Urbano del Traffico (PUT) per una mobilità più equilibrata e armoniosa tra residenti, attività commerciali, pedoni e ciclisti. Le nostre proposte per Piazzetta Dugnani: deve tornare come prima; occorre una segnaletica orizzontale curata; servono più controlli (es. ausiliari del traffico, telecamere); bisogna lavorare sul PUT per una visione d’insieme della mobilità. La partecipazione è aperta a tutti».

Sperimentazione

La sperimentazione in piazzetta Dugnani è iniziata lo scorso gennaio, con interventi il cui obiettivo sono l’ampliamento dello spazio pedonale e definizione più chiara dei percorsi; migliore accessibilità per pedoni, ciclisti e persone con passeggini; introduzione della Zona 30, che riduce la velocità dei veicoli e aumenta la sicurezza; riorganizzazione della sosta per eliminare soste improprie e parcheggi selvaggi; aggiornamento della segnaletica e installazione di elementi di moderazione del traffico».