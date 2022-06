Per le comunali... spunta Boris Becker

Passare dall'erba, dal cemento o dalla terra rossa al consiglio comunale non è un passo così naturale per chi ha passato una vita sotto rete. A Magenta però succede anche questo. Il grande tennista Boris Becker ha deciso di scendere in campo nella Città della Battaglia, o meglio, è stato praticamente obbligato da un errore assai grossolano.

Lo sportivo tedesco ha infatti in programma un'iniziativa in Germania il prossimo agosto che però farà un po' fatica a pubblicizzare per via di una vera e propria cantonata commessa da una multinazionale del settore grafico-pubblicitario. I volantini del tennista sono infatti stati scambiati con quelli del candidato di Rifondazione Comunista di Magenta, Francesco Anile.

Nel pomeriggio di ieri, venerdì 3 giugno, l'architetto candidato sindaco a Magenta ha aperto il pacco che avrebbe dovuto contenere i suoi volantini per la campagna elettorale, ma al posto del suo viso ha infatti trovato quello di "Bum Bum". Uno sbaglio veramente clamoroso per la società che ha scambiato i pacchi e dunque Becker quando riceverà il suo, anzichè il suo volto troverà invece il logo della Falce e Martello magentina.

L'errore è però stato preso con filosofia dalla lista politica che ha affidato la spiegazione dello scambio di identità ad un post molto ironico sui suoi canali social:

"Cara elettrice, caro elettore, non chiederci i volantini cartacei. Vorremmo dirti che non ci sono per non arrecare danno all'ambiente... Invece no. Purtroppo per errore di una grande ditta multinazionale sono arrivati a casa del nostro candidato sindaco, l'architetto Anile, i volantini in tedesco del grande ex tennista Boris Becker che farà una grande iniziativa il 2 agosto in Germania. In Germania, non a Magenta. Niente, i volantini di Rifondazione per comunali magentine del 12 giugno saranno a questo punto arrivati a casa o di Boris o di un suo collaboratore. Alleghiamo foto dei volantini che sono arrivati a casa di Anile e anche i volantini originali che non ci arriveranno mai in tempo. Noi non crediamo nei complotti".