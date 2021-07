Partecipazione: un portale per i suggerimenti dei cittadini

Partecipazione: a Legnano è on line da oggi, martedì 20 luglio 2021, un portale per raccogliere i suggerimenti e le idee dei cittadini.

Partecipazione, ora c'è In.Con.Tra

Si chiama In.Con.Tra. ossia Informare, Consultare e Trasformare (incontra.legnano.org , accessibile con banner dal sito istituzionale del Comune) ed è stato messo a punto per dare corpo al progetto di città partecipata che è fra gli obiettivi dell’Amministrazione comunale. Le tre fasi della partecipazione, ossia i contenuti dei progetti (Informare), la raccolta delle proposte da parte dei cittadini (Consultare) e la sezione per seguire gli sviluppi del progetto (Trasformare) sono contrassegnati da tre colori differenti (blu, verde e arancione) che si ritrovano nel logo dell’iniziativa e nelle rispettive sezioni.

Che cosa vorreste fare nella piazzetta della Ponzella?

Al momento il progetto disponibile su In.Con.Tra. è quello della piazzetta della Ponzella (nella foto di copertina), i cui lavori si sono conclusi da qualche mese e che il cittadino può contribuire, con idee e proposte, a rendere un luogo vivo e frequentato. Per questo è già possibile partecipare alla consultazione, nella forma di domande aperte.

«Attraverso il portale In.Con.Tra. chiediamo ai cittadini cosa vorrebbero fare negli spazi pubblici e quali sono le loro idee a riguardo - nota l’assessore alla Partecipazione Monica Berna Nasca - Cominciamo dalla valorizzazione di un’opera recentemente completata come la piazzetta della Ponzella, ma in futuro apriremo consultazioni su progetti più complessi come quelli che saranno declinati attraverso la strategia “La scuola si fa città”, con cui si potrà veramente cambiare il volto di una parte di Legnano. Questo è un canale che punta a stimolare e valorizzare la cittadinanza attiva; oggi facciamo il primo passo di un percorso che vogliamo sia lungo e porti benefici. Le amministrazioni sono impegnate, in genere, ad ascoltare i cittadini per segnalazioni di criticità e lamentele; questa volta vogliamo sentirli in termini propositivi, per costruire insieme una città che risponda a meglio alle loro esigenze».

Il coordinamento progettuale (delle azioni partecipative, di informazione e coinvolgimento dei cittadini) di In.Con.Tra. è a cura di ABCittà, cooperativa sociale che ha tra le proprie competenze la pianificazione e progettazione urbana attraverso processi inclusivi.