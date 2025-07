Parco di Villa Dell'Acqua, arriva anche la struttura per ospitare eventi

OK AL SECONDO LOTTO DI LAVORI

Ora c'è l'ok della Giunta comunale di Cerro Maggiore anche per il secondo lotto del nuovo Parco Dell'Acqua, quello che accoglie la biblioteca comunale di via San Carlo: "Nasce così il polo della cultura" annuncia la squadra di governo del sindaco Nuccia Berra.

Il 7 giugno 2025, come noto, era stato inaugurato il nuovo parco di Villa Dell'Acqua (con una spesa pari a 700mila euro, con 300mila da contributo regionale) che ora sarà affiancato dal secondo (800mila) che prevede uno spazio aperto a disposizione della comunità e una struttura per eventi.

Struttura per ospitare eventi

"Dopo l'inaugurazione del nuovo ed apprezzatissimo parco di Villa Dell'Acqua, sempre pieno di bimbi, famiglie e ragazzi, abbiamo approvato il progetto che renderà ancor più bella la Villa e riconoscibile il polo della cultura - annuncia Berra - Infatti al fianco della biblioteca verrà creato uno spazio aperto dove poter passare del tempo a leggere un libro, un giornale o semplicemente per riposarsi. E poi una novità assoluta: una struttura per eventi, feste e convegni. Insomma il nuovo polo della cultura sta prendendo forma e cambierà l'immagine di Cerro, per diventare un punto d'incontro".

Entusiasta anche l'assessore ai Lavori pubblici Vincenzo Stragapede: "Non era facile fare meglio del parco appena inaugurato, ma il nuovo progetto che completerà la biblioteca parla da solo. Verrà recuperata la vecchia fontana, che nel tempo fu interrata, creando un pregevole angolo ricreativo di svago. Il progetto prevede anche di riqualificare l'intera area con pavimentazione di pregio che darà ancor più valore alla Villa d'epoca egregiamente ristruttura e riportata agli antichi fasti, inglobandola nel centro. Anzi oserei dire aprendola come una vera piazza. In più ci sarà una grande novità che garantirà al nascente polo della cultura nuovi ed importanti spazi per eventi: una struttura in ferro vetro troverà spazio accanto alla biblioteca: trasparente, molto simile ad una serra e immersa nel verde del parco. In questa struttura, nata da una geniale idea del nostro architetto Alessandro Neri, dirigente dell'Area Tecnica, potranno trovare spazio numerosi eventi e sono sicuro sarà il luogo in cui si concretizzeranno moltissime idee che sino ad oggi sembravano irrealizzabili. Anche i tecnici della Soprintendenza hanno fatto un gran lavoro, hanno dato utili suggerimenti e importanti consigli, di cui abbiamo fatto tesoro per ridare la giusta immagine a Villa Dell'Acqua ed al suo parco".