Parchi giochi per bambini: accesso consentito anche con i cani

Protesta da parte del gruppo Bareggio 2013 dopo che la maggioranza non ha voluto inserire nel regolamento dei parchi la proposta di escludere dalle aree giochi e dai parchi più frequentati ai bambini la presenza dei cani.

"Nel nuovo regolamento di polizia urbana, discusso nel Consiglio comunale del 29 febbraio, la maggioranza dimentica i giochi per i/le bambini/e nei parchi - fanno sapere da Bareggio 2013 - Nella proposta della maggioranza l’accesso dei cani (al guinzaglio) nei parchi, escluso il Parco Arcadia, era consentito anche nelle aree giochi per bambini/e. Con la proposta della Lista Civica Bareggio2013, afferma il Consigliere comunale Monica Gibillini, che abbiamo discussi in Consiglio le aree giochi sono escluse dall'accesso ai cani. La proposta è stata votata all'unanimità dal Consiglio comunale. Purtroppo, invece, la nostra proposta di escludere dall’accesso dei cani il parco di via Matteotti a Bareggio e il parco 8 Marzo a San Martino, molto frequentati da bambini/e, non è stata accolta, così come quella di escludere i parchi vicini alle aree cani. Dal 1° marzo, entra in vigore il nuovo regolamento, pertanto non resta che confidare nel senso civico dei padroni dei cani".