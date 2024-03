Barbara Martinelli, la "Gazzella di San Vittore", è ancora la più veloce d'Italia

Barbara Martinelli, la "Gazzella di San Vittore Olona", torna a vincere: titolo italiano sui 400 metri Sf55.

Barbara Martinelli, la gioia dopo l'infortunio

Un anno difficile a causa di un infortunio, poi la sua forza di volontà e determinazione hanno avuto, ancora una volta, la meglio: così Barbara Martinelli, la "Gazella di San Vittore" (così come è stata ribattezzata fino da quando era piccola e già correva alla Cinque Mulini) ha conquistato il titolo di campionessa italiana sui 400 metri Sf55.

Un traguardo, l’ennesimo per l’atleta di San Vittore Olona (suoi 28 titoli italiani, 23 record nazionali, vittoria ai campionati del mondo nel 2012, campionessa europea sui 400 e 800 metri, due volte campionessa olimpica sui 400 e 800 metri, tre volte campionessa europea sui 400 metri e una volta negli 800. E ancora: due anni fa sua la miglior prestazione al mondo sui 400 e 800 metri, l'anno scorso - anche con una gara sola - sua la seconda prestazione mondiale), ora in forza alla Pro Patria ("il mio cuore è sempre sanvittorese"), che anche il sindaco Daniela Rossi ha voluto celebrare, invitando Martinelli nel suo ufficio donandole un omaggio floreale.

"L’anno scorso è stato tremendo, 9 mesi psicologicamente devastanti, ho dovuto affrontare un altro infortunio - racconta Martinelli, che è figlia d’arte (suo papà era il famoso atleta Umberto Martinelli, che l’ha fatta crescere a suon di corse; al suo fianco c’è sempre il marito Gianpietro Spada) - Nessun medico sapeva cosa avessi. Poi ho trovato l’osteopata sportivo Giacomo Consorti - di Como e segue la squadra di atletica di Rovellasca: ha sempre creduto in me, mi ha confortato e dato fiducia. Mi ha detto: "In quattro mesi ti riporto a correre. E così è stato". Ad Ancona, Barbara è stata la migliore portandosi a casa il titolo italiano: "Tornare in pista dopo un anno non è stato facile non tanto per la corsa ma per le grandi aspettative che c’erano su di me - ricorda la sanvittorese (che ha vissuto un periodo a Castellanza e ora ha fatto ritorno a San Vittore) - Ti senti la pressione addosso, io poi sono molto competitiva. Ed è andata benissimo. Alla riga di partenza avevo l’ansia. C’era un’atleta in gara che aveva un bel tempo. Siamo partite, l’ho presa. Poi ho lasciato che andasse davanti. All’ultima curva sentivo che dovevo andare: negli ultimi 50 metri l’ho superata, andando a vincere".

Le prossime gare

Prossimo impegno? "Il 15 marzo parto per la Polonia dove sarò impegnata nei Campionati europei, sui 400 e 800 metri; farò del mio meglio" risponde Martinelli.

L'omaggio del sindaco

"Barbara è un vero orgoglio sanvittorese - ha commentato Rossi nel consegnarle un bel mazzo di fiori - In vista della festa della donna, abbiamo pensato di omaggiarla in questo modo. Per esaltare questa bella prova, di una donna sanvittorese".