Tamponamento a catena questa mattina, 28 febbraio, sulla provinciale che collega Nerviano a Lainate, dopo il ponte sul Villoresi. Quattro persone coinvolte nel sinistro.

Tamponamento a catena: quattro persone coinvolte

Incidente questa mattina alle 8 lungo al Sp 109 all'altezza di Nerviano: un automobilista non si è accorto della auto ferme in coda e ha tamponato l'ultimo mezzo incolonnato. Mezzo che a sua volta ha tamponato l'auto davanti che ha sbandato finendo nella corsia opposta e scontrandosi frontalmente con un altro mezzo.

L'intervento dei soccorritori

Sul posto sono intervenute due ambulanze, i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale di Nerviano. Per fortuna per tutte le persone coinvolte non ci sono stati gravi infortuni e tre di loro sono state trasportate in codice verde in ospedale. Gravi danni invece ai mezzi coinvolti.

La strada è rimasta chiusa al traffico per circa tre ore.