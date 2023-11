Opere pubbliche: le scuole al centro del piano triennale di Bareggio

Ci sono le scuole al centro del piano triennale delle opere pubbliche del comune di Bareggio: investimenti importanti nel 2024, 2025 e 2026.

Approvato in Giunta il Piano triennale delle opere pubbliche. Tanti gli obiettivi che l’Amministrazione comunale guidata da Linda Colombo si è data per i prossimi tre anni.

“Nel 2024 – spiega il sindaco – oltre ai fondi che contiamo di ottenere attraverso il bando Recap per la riqualificazione energetica della scuola secondaria, sono previsti la rotatoria di via Roma e la pista ciclabile di via De Gasperi. Abbiamo messo in agenda anche la sostituzione dei serramenti della scuola secondaria di San Martino, che non compare nel piano perché è un intervento sotto la soglia dei 150mila euro. Non compaiono in elenco neanche gli interventi che sono già stati affidati quest’anno, come la riqualificazione del bocciodromo e la via Santo Stefano”.