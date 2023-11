A scuola ritorna l'acqua: ripristinata la conduttura rotta

E' stata ripristinata la conduttura dell'acqua che oggi, mercoledì 29 novembre, aveva costretto la dirigente di Legnano a chiudere il plesso scolastico di via Santa Teresa mandando a casa gli alunni.

A scuola ritorna l'acqua: ripristinata la tubatura rotta

L'inconveniente era accaduto all'istituto comprensivo Alessandro Manzoni. La dirigente Maria Carelli ha deciso di chiudere per il pomeriggio di oggi, mercoledì 29 novembre, il plesso di via Santa Teresa formato dalla primaria Manzoni e dalla secondaria di primo grado Tosi, a causa dell'interruzione dell'erogazione dell'acqua a seguito di un danno causato dall’esecuzione degli scavi per la realizzazione della nuova palestra.

Allarme rientrato nel tardo pomeriggio con la sistemazione della tubatura e con la conferma che domani gli alunni potranno tornare a scuola.