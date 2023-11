In casa avevano 21 chili di droga e una pistola scacciacani: arrestati

In casa avevano ben 21 chili di droga e una pistola scacciacani: arrestati a Nerviano.

21 chilogrammi di droga in casa

Quando i militari sono arrivati nell'abitazione hanno trovato ben 21 chilogrammi di droga, "custodita" da tre pitbull. E' quanto accaduto nel pomeriggio di ieri, martedì 28 novembre 2023, a Nerviano. A seguito della perquisizione domiciliare d'iniziativa, i Carabinieri della Stazione di Nerviano, insieme ai colleghi del Nord di Legnano, hanno trovato una 57enne nervianese (che abitava in quella casa, da sola) in possesso di 17 chilogrammi di hashish in panetti e di 3,3 chili di marijuana, oltre a materiale di confezionamento e una pistola scacciacani, tutto materiale che si trovava in casa e in una stanza in cui vi erano 3 pittbull. Vi era anche un 28enne di Cerro Maggiore: con lui aveva 180 grammi di marijuana e 140 di hashish, che teneva addosso mentre usciva da quell'abitazione.

L'arresto

I Carabinieri, che erano arrivati a quella casa osservando movimenti sospetti, hanno arrestato i due per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e li hanno portati nel carcere milanese di San Vittore.