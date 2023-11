Drogava i clienti e ne abusava: la Procura chiede 9 anni di carcere per l'ex agente immobiliare

9 anni e 4 mesi di carcere: questo quanto ha chiesto la procura di Milano nei confronti di Omar Confalonieri, ex agente immobiliare di Rho accusato di aver drogato e poi stuprato una cliente.

Drogava i clienti e ne abusava: la procura chiede 9 anni

L'uomo era già stato condannato in secondo grado a 4 anni e 4 mesi per aver drogato con benzodiazepine una coppia di clienti abusando della donna: l'uomo è imputato per altri cinque casi similari. Il pm alessia Menegazzo ha richiesto anche 4 anni di carcere per la moglie di Confalonieri che deve rispondere di concorso in due delle violenze ipotizzate.

Le difese parleranno lunedì prossimo, 3 dicembre, giorno in cui il gu Massimo Baraldo dovrebbe decidere.