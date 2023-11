Trovati con la ketamina nel marsupio: arrestati due giovani

Ketamina nel marsupio, due giovani arrestati a Parabiago.

Ketamina nel marsupio

Quando i Carabinieri sono arrivati sul posto li hanno trovati stesi a terra, storditi. Si trattava di un 19enne e di un 23enne. Con loro, si è scoperto avevano della droga, ketamina per la precisione. E sono stati portati in ospedale e poi arrestati. Il fatto è successo nel pomeriggio di domenica a Parabiago. Erano circa le 15.30 quando alcuni passanti avevano lanciato l'allarme per quei due giovani sdraiati a terra in via Giocosa.

L'intervento

Sul posto erano arrivati in pochi istanti i Carabinieri della Stazione di Cerro Maggiore insieme all'ambulanza della Croce azzurra di Buscate, quella della Croce rossa di Busto Arsizio e l'automedica dell'ospedale in codice rosso. I due non erano in gravi condizioni ma si trovavano in stato confusionale. Entrambi di origini lituane, il 19enne abitava a Parabiago mentre il 23enne a Inveruno. Quando i Carabinieri hanno iniziato i controlli, all'interno dei loro marsupi sono stati trovati 412 grammi di droga, per la precisione della ketaina, suddivisa in 6 buste.

La perquisizione a casa e gli arresti

I militari hanno poi proceduto alla perquisizione nelle abitazioni dei due giovani. Qui sono stati rinveuti altri 3 grammi, stavolta di hashish. Il 19enne e il 23enne erano stati intanto portati all'ospedale di Legnano, il primo in codice giallo e il secondo in verde. Dopo le cure, tutti e due sono stati arrestati per detenzione di sostanza stupefacente e accompagnati in carcere.