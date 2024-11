All’Assemblea, tenutasi Sabato 16 Novembre presso la sede di Via Olmina a Legnano, hanno partecipato circa una quarantina tra soci e simpatizzanti di "Insieme per Legnano" ed è stata definita la nuova organizzazione dell’Associazione nonché sono state illustrate le attività e gli obiettivi dei tre assessori esponenti della lista civica legnanese.

Nuovo presidente e nuovo direttivo per "Insieme per Legnano"

Grande attenzione è stata prestata all’illustrazione degli interventi inerenti alle opere pubbliche effettuate in città, come a tutte le misure attivate nel campo del sociale e l’illustrazione del lavoro fatto sul PGT e i progetti legati al contenimento e abbattimento dell’inquinamento dell’area.

L’assemblea ha eletto poi i nove membri del direttivo che lavoreranno con il presidente nella gestione della lista civica anche in vista delle prossime elezioni comunali.

Il nuovo presidente di Insieme per Legnano è Eligio Bonfrate, che subentra a Barbara Delfini e che resterà in carica per i prossimi tre anni.

Le prime parole del nuovo presidente

Eligio ha che così ha delineato la sua presidenza

“Insieme per Legnano deve rafforzare quella città delle relazioni che ci aiutano a capire i bisogni, le difficoltà e i desideri dei nostri concittadini. Quindi ritornare in mezzo alla gente, con la consapevolezza che essere forza di governo mette di fronte più a critiche che complimenti, è qui che ognuno deve avere il coraggio di illustrare cosa vuol dire governare e dimostrare cosa si è fatto o non fatto. Questo lo si può fare organizzando eventi, iniziative che coinvolgano la città e che possano essere informativi e formativi.”

Il direttivo ha eletto anche al proprio interno Davide Turri quale vicepresidente, un’elezione che è stata ampiamente condivisa e che lo stesso commenta così “Sono molto contento di poter affiancare il nuovo Presidente di Insieme per Legnano in questo momento. Credo che sia importante promuovere un impegno civico costruttivo che abbia alla base i valori ed una idea di città in cui crediamo e che ci caratterizza. Tra questi l'attenzione per il sociale, la città delle relazioni, l'inclusione, la sostenibilità, l'ambiente. Penso che questo possa essere la forza e l'energia che muove la nostra associazione e su cui il mio impegno sarà massimo.”