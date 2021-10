Nominata la Giunta del nuovo sindaco Daniela Colombo

NERVIANO

Pronta la squadra di governo: spiccano i nomi dei due assessori esterni scelti dal primo cittadino

Nominata la Giunta comunale che affiancherà il nuovo sindaco di Nerviano Daniela Colombo.

Nominata la Giunta, ecco i nomi

E' stata nominata la Giunta comunale del sindaco Daniela Colombo, diventata la prima donna a ricoprire l'incarico di primo cittadino sostenuta dalle liste civiche Tutti per Nerviano, Scossa civica e Gente per Nerviano dopo aver sconfitto al ballottaggio dello scorso weekend lo sfidante Massimo Cozzi a capo della coalizione Lega, Gin (Gruppo indipendente nervianese) e Con Nerviano.

Ecco la squadra di governo di Colombo, nominata dalla stessa con decreto del 22 ottobre 2021:

- Claudio Ettore Adolfo Minoja vicesindaco e assessore esterno al Bilancio e Tributi

- Maria Carolina Re Depaolini assessore esterno ai Servizi sociali, Politiche abitative e Pari opportunità

- Laura Giuseppina Alfieri assessore all'Educazione, Istruzione, Politiche giovanili e Sport

- Sergio Parini assessore ai Lavori pubblici, Territorio, Cultura e tradizioni

- Flavio Cozzi assessore all'Informatizzazione e innovazione e a Bandi e finanziamenti

Nominati poi i consiglieri di maggioranza delegati: Francesco Pompa ha ricevuto quella allo Sport per il progetto "Il valore educativo dello sport" mentre Lorenzo Lattuada si occuperà di bandi e finanziamenti per il progetto "Mapping di bandi in itinere".

Le reazioni

Una composizione della squadra di governo che ha suscitato un po' di sorprese (e perplessità per alcuni) dando un'occhiata ai nomi degli assessori esterni (ossia scelti dal sindaco per l'incarico e non presenti nelle liste elettorali): spicca il nome di Minoja (ex amministratore unico di Gesem) e di Redepaolini (ex assessore alla Pubblica istruzione durante l'Amministrazione comunale dell'ex sindaco Enrico Cozzi e negli ultimi cinque anni consigliere comunale della lista di opposizione Nerviano in Comune che, poco prima del voto, aveva dichiarato apertamente il suo appoggio alla Colombo.