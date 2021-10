Elezioni, la lista Nerviano in Comune sostiene Daniela Colombo

Nerviano

E' l'ora del ballottaggio e la lista di opposizione rende noto il suo appoggio alla candidata di Tutti per Nerviano, Scossa civica e Gente per Nerviano

Elezioni comunali a Nerviano, l'annuncio della lista di opposizione Nerviano in Comune: "Sosteniamo Daniela Colombo".

Elezioni, l'annuncio di Nerviano in Comune

Mancano poche ore al ritorno alle urne dei cittadini di Nerviano che domenica 17 e lunedì 18 sono chiamati a scegliere il loro nuovo sindaco: al ballottaggio vi sono Massimo Cozzi (sindaco uscente sostenuto da Lega, Gin e Con Nerviano) e Daniela Colombo (che guida l'alleanza delle liste civiche Tutti per Nerviano, Scossa civica e Gente per Nerviano.

Ora prende posizioni la lista Nerviano in Comune, che in questi cinque anni è stata forza di opposizione con il capogruppo Enrico Fontana e il consigliere Carolina Re Depaolini (prima di lei c'era Sara Codari): "Ormai prossimi al ballottaggio comunale, ci sentiamo in dovere di esprimere un nostro pensiero pre-elettorale, con la consapevolezza di chi ha vissuto l’esperienza politica nervianese di questi ultimi cinque anni, seduti tra i banchi della minoranza - affermano dalla lista Infatti, è in questo periodo che Nerviano in Comune ha avuto modo di incrociare in più occasioni la strada di Daniela Colombo ed abbiamo avuto l’opportunità di coglierne la passione, la competenza nonché una sincera attenzione nel mettere al primo posto il bene della comunità nervianese. Grazie a questa conoscenza diretta condividiamo con convinzione la sua candidatura che è spinta da valori ed ideali che sentiamo a noi molto vicini. L’imminente appuntamento con il ballottaggio consegna a tutti noi una grande possibilità di cambiamento: consegnare le chiavi del nostro paese ad una persona capace e preparata, che possa dipingere una Nerviano diversa, a misura di cittadino, efficiente e produttiva, insomma una Nerviano bella da vivere. Sosteniamo Colombo, per un voto civico".

Il primo turno

Come detto, Nerviano sceglierà il suo sindaco al ballottaggio: al primo turno Massimo Cozzi aveva raccolto il 39,27% (2673 voti), Daniela Colombo il 30,56% (2080); 19,74% (1344 voti) per Girolamo Alfredo Franceschini del Partito democratico e il 10,43% (710 voti) per Sergio Garavaglia di Fratelli d'Italia e Forza Italia.

Ora l'ultima sfida, tra Cozzi e Colombo.