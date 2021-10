Ballottaggio a Nerviano, vince Daniela Colombo: "Gli elettori hanno capito la novità del nostro progetto"

E' il primo sindaco donna

E' in corso dalle 15 di oggi il conteggio dei voti espressi nella due giorni elettorale per la scelta del sindaco.

Aggiornamento delle 16.21: Daniela Colombo vince il ballottaggio con il 53,82% (pari a 3.217 preferenze, ben 1.137 in più rispetto a quelle incassate al primo turno), mentre Massimo Cozzi si ferma al 46,18% (pari a 2.760 voti, 87 in più rispetto a quelli ricevuti due settimane fa).

Queste le prime parole della vincitrice: "Ci tengo a sottolineare che il mio primo pensiero va alla mia squadra. Sono stati fantastici: ragazzi che hanno rinunciato anche alle vacanze, perché come sapete questa è una campagna elettorale che è iniziata in piena estate. Grazie di cuore. E poi ovviamente grazie agli elettori, che hanno capito la novità di questo progetto, e soprattutto la freschezza che porterà anche dal punto di vista del rinnovamento. Avrò una squadra eccezionale, così come eccezionale è stato il mio gruppo in questi mesi. Essere sindaco, e il primo sindaco donna di Nerviano, è una bella responsabilità. E' stato un crescendo, e poi è arrivata la tempesta perfetta. Sono un po' frastornata. Sentivo veramente tanta attenzione e tanto interesse, ma sono stata sempre molto cauta, perché ho fatto tre esperienze elettorali: nella prima fermammo al primo turno, nella seconda fummo sconfitti al ballottaggio e in questa, la terza, abbiamo ottenuto la vittoria. Ho sperimentato tutto".

Aggiornamento delle 16:06: I dati ufficiali delle prime 13 sezioni scrutinate danno Colombo al 54,21% con 2.560 voti e Cozzi al 45,79% con 2.162 preferenze.

Aggiornamento delle 15.59: Manca solo una sezione e Daniela Colombo è avanti dappertutto: sarà lei il nuovo primo cittadino, il primo sindaco donna nella storia di Nerviano.

Aggiornamento delle 15.55: A scrutinio ultimato in otto sezioni su 16, Colombo è in testa con il 54,82%.

Aggiornamento della 15.45: Sei le sezioni scrutinate finora (sul totale di 16) e Daniela Colombo è al 55%.

Ballottaggio a Nerviano, seggi chiusi e via allo spoglio delle schede elettorali.

Ballottaggio a Nerviano, si contano i voti

E' in corso dalle 15 di oggi, lunedì 18 ottobre 2021, il conteggio dei voti espressi nella due giorni elettorale. La sfida è tra il sindaco uscente Massimo Cozzi, sostenuto da Lega-Gin e Con Nerviano e Daniela Colombo che è supportata dalle liste civiche Tutti per Nerviano, Scossa civica e Gente per Nerviano. Al primo turno Cozzi aveva ottenuto il 39,27% dei consensi, Colombo si era fermata al 30,56%. Nessun apparentamento con gli sfidanti del primo turno: sia Sergio Garavaglia (Fratelli d'Italia e Forza Italia, 10,43% al primo turno) che Girolamo Franceschini (Partito democratico, 19,74%) non hanno sostenuto alcuno dei due candidati né hanno dato indicazioni di voto.

E' andato alle urne il 43,90% degli elettori

L'affluenza alle urne è stata del 43,90%, inferiore di quasi sette punti percentuali a quella registrata in occasione del primo turno, andato in scena domenica e lunedì 4 ottobre (allora, gli elettori che avevano espresso la propria preferenza erano stati il 50,38 per cento.

Le affluenze registrate nella giornata di ieri

Alle 23 di ieri, domenica 17, l'affluenza alle urne era del 35,06%, inferiore di cinque punti percentuali e mezzo rispetto a quella registrata due settimane fa in occasione del primo turno: allora infatti alla chiusura delle urne nella serata di domenica aveva già votato il 40,56% degli aventi diritto.

Alle 19, l'affluenza alle urne era del 29,31% (alla stessa ora di domenica 3 ottobre, per il primo turno, gli elettori che avevano già detto la loro erano il 34,94% del totale).

A mezzogiorno, aveva già espresso la propria preferenza il 9,70% degli aventi diritto (alla stessa ora di domenica 3 ottobre, per il primo turno, l'affluenza alle urne era stata dell'11,43%; quella complessiva del 59,91%).