Nms, procedura di licenziamento collettivo: il sindaco difende i lavoratori

Nms, via alla procedura di licenziamento collettivo a Nerviano: il sindaco Daniela Colombo rinnova il sostegno ai lavoratori.

Nms, via alla procedura di licenziamento collettivo. Interviene il sindaco

E’ stata annunciata la procedura di licenziamento collettivo che riguarda una settantina di lavoratori di Nms, Nerviano medical sciences (nei mesi scorsi la direzione del centro di ricerca farmaceutica con sede a Nerviano aveva comunicato la volontà di chiudere due rami d’azienda).

“L’Amministrazione comunale ribadisce la propria vicinanza alle famiglie e ai lavoratori colpiti da questa decisione e la propria determinazione a difendere il valore strategico di un centro di ricerca unico nel panorama nazionale e internazionale – afferma il sindaco Daniela Colombo – In questa fase drammatica, ciò che chiediamo con forza all’azienda è trasparenza rispetto al futuro: non bastano dichiarazioni generiche poi smentite dai fatti. Serve chiarezza sugli obiettivi industriali, sulla gestione delle criticità strutturali e sulle misure che si intendono adottare per tutelare i lavoratori. La priorità immediata deve essere quella di garantire adeguati strumenti di protezione sociale non solo ai lavoratori già coinvolti nella procedura di licenziamento, ma anche a quanti rischiano di perdere il posto di lavoro, affinché il peso della crisi non ricada interamente sulle famiglie”.

“Si apra un tavolo in Regione”

Sindaco che ha chiesto nuovamente “con urgenza l’apertura di un tavolo in Regione Lombardia per affrontare questi temi in modo coordinato, con la partecipazione di tutte le istituzioni e delle parti sociali, così da individuare percorsi condivisi di salvaguardia delle competenze e del patrimonio scientifico di Nerviano”. E ricorda: “Il futuro di Nms non può essere gestito con scelte unilaterali e opache ma richiede responsabilità, dialogo e impegni concreti. La comunità di Nerviano, e le sue istituzioni continueranno a battersi perché prevalga la trasparenza e perché non vada disperso un presidio fondamentale nella ricerca contro il cancro”.