Nerviano medical sciences, Cgil: "A Nerviano si licenzia e in Cina si apre una filiale"

La Filctem Cgil Ticino Olona ha appreso che oggi, il fondo controllante la Nerviano medical sciences, ha annunciato l'apertura di una filiale a Shangai in Cina.

"La Filctem Cgil apprende con sconcerto e forte preoccupazione che Nerviano Medical Sciences (NMS) ha annunciato oggi, attraverso un comunicato ufficiale, la costituzione di una nuova filiale a Shanghai, in Cina, con l’obiettivo dichiarato di rafforzare la pipeline oncologica e consolidare partnership strategiche nel mercato asiatico. Tale scelta conferma quanto da settimane denunciamo con forza: è in atto un processo di delocalizzazione, che colpisce al cuore l’intera struttura di ricerca, sviluppo e innovazione finora insediata in Lombardia, in particolare a Nerviano".

"La natura e la tempistica della comunicazione aziendale appaiono ancor più gravi se si considera che, appena pochi giorni fa, nel corso dell’audizione in Quarta Commissione Attività Produttive di Regione Lombardia, l’azienda ha negato esplicitamente qualsiasi progetto di delocalizzazione, parlando di razionalizzazione interna e di riduzione dei costi. Una smentita che oggi si rivela non solo falsa, ma strumentale e gravemente lesiva della fiducia tra le parti. Quella che viene presentata come una semplice “espansione internazionale” è in realtà parte di una strategia globale che indebolisce le basi scientifiche e industriali italiane, minaccia decine di posti di lavoro qualificati, e compromette il futuro della ricerca oncologica pubblica nel nostro Paese. Oltre 90 ricercatori altamente specializzati rischiano di essere espulsi dal circuito produttivo nazionale, mentre si confermano gli investimenti all’estero, in contesti dove – come la stessa azienda scrive – sono presenti “forti sostegni governativi” e “ecosistemi dinamici”. È legittimo allora domandarsi: perché non garantire lo stesso sostegno qui? Perché Regione Lombardia e Governo non hanno ancora attivato strumenti straordinari per salvaguardare Nerviano e la sua missione?"