Niente corsa in solitaria: Attivamente sostiene Marica Slavazza

Dietrofront della civica che aveva aperto alla possibilità di una corsa a tre per la poltrona di sindaco. Motivo: "Non danneggiare la coalizione di centrodestra, che è stata la nostra compagna di viaggio nell'ultima avventura amministrativa"

Dopo un’attenta valutazione, il direttivo e i militanti della lista civica Attivamente hanno deciso di non competere alle elezioni comunali di Parabiago in solitaria per “non danneggiare la coalizione di centrodestra, che è stata la nostra compagna di viaggio nella nostra avventura amministrativa”.

“Il nostro supporto è ora a favore del nuovo candidato sindaco di centrodestra Slavazza: questa l’indicazione di voto”

La civica ha spiegato questa decisione con queste parole:

“Siamo orgogliosi di aver fatto parte della coalizione uscente, dove il sindaco Raffaele Cucchi, che avendo la capacità di intercettare fondi pubblici, ha proiettato in avanti di 50 anni la città, costruendo tre nuove scuole ed avere realizzato il centro polifunzionale Rede con un investimento infrastrutturale di circa 40 milioni. Il nostro supporto è ora a favore del nuovo candidato sindaco del centrodestra, l’indicazione di voto per i nostri elettori che ci hanno dato fiducia nel tempo, è l’amica Marica Slavazza alla quale non faremo mancare il nostro supporto esterno”.

Il plauso per “il buon governo degli ultimi 10 anni”