Elezioni a Parabiago, corsa a tre per la poltrona di sindaco?

Attivamente ha come obiettivo quello di offrire un’alternativa moderata, responsabile e vicina alla comunità. E la decisione finale è attesa per i prossimi giorni

Elezioni amministrative a Parabiago, sarà una corsa a tre per la poltrona di sindaco?

Dopo Sartori e Slavazza, si va verso la discesa in campo di un terzo candidato per la poltrona di sindaco

Dopo gli annunci delle discese in campo di Giacomo Sartori per il centrosinistra e di Marica Slavazza per il centrodestra, si fa largo l’ipotesi della candidatura di un terzo competitor alla tornata elettorale prevista a fine maggio.

Attivamente valuta di avere un proprio candidato

Attivamente, che ha infatti lanciato il proprio logo (sopra), sta infatti valutando la possibilità di presentare una lista autonoma alle elezioni amministrative di Parabiago con un proprio candidato sindaco. La lista civica considera un proprio candidato sindaco, autonomo rispetto alle altre forze del centrodestra mantenendo un’impostazione con valori cattolici moderati. La lista civica Attivamente annuncia dunque di «star valutando attentamente la possibilità di partecipare alle prossime elezioni amministrative di Parabiago con una propria lista autonoma».

Una lista indipendente dalle formazioni tradizionali di centrodestra

Tale lista «sarebbe indipendente dalle formazioni tradizionali di centrodestra – Forza Italia, Fratelli d’Italia e Lega Nord – mantenendo un’impostazione ispirata a valori cattolici moderati. I dieci anni trascorsi in coalizione con questi partiti hanno generato sempre un rapporto corretto, a volte duro ma franco e leale.

L’esperienza maturata negli ultimi anni

“Abbiamo avuto perplessità e momenti di confronto sempre ma nell’interesse primario di ogni amministratore, che è la città, e sempre apprezzato e supportato realmente l’attività del sindaco Raffaele Cucchi da cui abbiamo imparato la buona politica e la buona amministrazione”, hanno spiegato da Attivamente, che intanto “sta analizzando il contesto politico, valutando la scelta del candidato o della candidata sindaco, ascoltando le esigenze e le sollecitazioni dei cittadini. L’obiettivo è quello di «offrire un’alternativa moderata, responsabile e vicina alla comunità. La decisione finale sarà presa nei prossime giorni, con l’intento di contribuire al dibattito politico cittadino nel perseguire il bene comune”.