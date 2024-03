Nicola Roncelli è il nuovo vicecomandante della Polizia locale di Cerro Maggiore.

E' Nicola Roncelli il nuovo vicecomandante della Polizia locale di Cerro Maggiore. L'ufficiale, già in servizio in paese, ora andrà ad affiancare il comandante Francesco Cozza per migliorare ulteriormente il servizio sul territorio.

"Ora il nostro Comando di Polizia Locale ha ritrovato una struttura che consenta di gestire in modo corretto tutte le questioni nella loro complessità - afferma il sindaco Nuccia Berra - Al comandante è stato finalmente affiancato un nuovo ufficiale, Roncelli, già in servizio in paese e he ha brillantemente superato le prove del recente concorso".

Il potenziamento del comando

