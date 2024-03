Unità cinofila al Falcon residence di Pero: trovati cinque irregolari e della droga

Controlli da parte dei Carabinieri insieme all'unità cinofila al Residence Falcon di Pero: i militari hanno trovato cinque irregolari e della droga.

Unità cinofila al Falcon residence di Pero: trovati cinque irregolari

Nella mattina di oggi, 7 marzo, a Pero, i Carabinieri della Compagnia di Rho, coadiuvati da altro personale del Gruppo di Rho, del 3° Reggimento “Lombardia” e del Nucleo Cinofili di Casatenovo, nonché da personale della Polizia Locale di Pero, hanno effettuato un servizio straordinario finalizzato al controllo del Residence sito in Piazzale Unità d’Italia, composto da 138 appartamenti, ove si registrano diffusi fenomeni di degrado sociale ed urbano e di recente teatro di un episodio di rapina aggravata.

Droga e irregolari al suo interno

In tale contesto sono state eseguite 8 perquisizioni locali d’iniziativa di appartamenti e sono stati deferiti in stato di libertà 5 soggetti di nazionalità egiziana per violazione delle norme inerenti il soggiorno degli stranieri. Sono stati inoltre sequestrati a carico di ignoti 13,8 gr. di hashish, rinvenuti dall’unità cinofila antidroga su un ballatoio comune e segnalato amministrativamente un cittadino egiziano del 2002, trovato in possesso di 1,41 gr di hashish.

Sono stati identificati complessivamente 53 soggetti, di cui 7 cittadini stranieri irregolari, accompagnati presso la Questura per l’avvio delle procedure di espulsione dal Territorio Nazionale.