“Nessun pericolo e sempre pronti al dialogo”: il sindaco di Nerviano rassicura i genitori dopo le recenti polemiche sollevate dall’ex lista di maggioranza Scossa Civica.

“Grazie alle risposte puntuali fornite dall’Amministrazione comunale e al confronto diretto, è stato possibile ristabilire un clima di maggiore serenità distinguendo con chiarezza tra criticità organizzative, da gestire in raccordo con la scuola, e aspetti strutturali, rispetto ai quali è stata ribadita l’assenza di condizioni di rischio per studenti e personale”. Così il sindaco di Nerviano Daniela Colombo commenta l’incontro da lei svolto insieme ai genitori delle scuole di Sant’Ilario.

Sul tavolo vi erano disagi e disservizi riguardanti alcune classi. A

ll’indomani della chiusura della scuola media (avvenuta il 30 aprile 2025 per motivi strutturali in quanto erano stati trovati dati di resistenza dei calcestruzzi inferiore a quelli stabiliti dalla normativa), come noto Comune e scuola avevano messo in campo una maxi riorganizzazione delle lezioni (che hanno comportato lo spostamento di centinaia di alunni in vari plessi del paese) e Sant’Ilario era spesso al centro delle polemiche.

Lunedì il Comune ha incontrato diversi rappresentanti di classe della scuola primaria Rita Levi Montalcini di Sant’Ilario e membri del Consiglio d’istituto, a seguito della richiesta di confronto avanzata nei giorni scorsi.

“L’incontro aveva l’obiettivo di fare chiarezza sulle recenti esternazioni relative a presunte criticità strutturali del plesso, emerse a margine di una riunione di interclasse, e di affrontare in modo trasparente i temi legati al presente e al futuro della scuola – affermano dall’Amministrazione comunale al termine dell’incontro con i genitori – Grazie alle risposte puntuali fornite dall’Amministrazione e al confronto diretto, è stato possibile ristabilire un clima di maggiore serenità distinguendo con chiarezza tra criticità organizzative, da gestire in raccordo con la scuola, e aspetti strutturali, rispetto ai quali è stata ribadita l’assenza di condizioni di rischio per studenti e personale. L’Amministrazione ha confermato la propria disponibilità a mantenere aperto un canale di dialogo costante con le famiglie e gli organi collegiali, nella convinzione che solo attraverso informazioni corrette, ascolto reciproco e collaborazione sia possibile affrontare una fase complessa senza alimentare inutili allarmismi”

E il sindaco Daniela Colombo conclude: “Siamo consapevoli che il cambiamento richiede un adattamento, soprattutto quando riguarda i bambini ma è importante distinguere tra ciò che è diverso da prima e ciò che non è adeguato o sicuro. Su questo punto vogliamo rassicurare tutti: nessuna scelta è stata fatta abbassando gli standard, ma tenendo insieme sicurezza, continuità didattica e responsabilità verso tutta la comunità scolastica”.